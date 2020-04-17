Украинский национальный музей в Чикаго объявил конкурс на лучший детский рассказ о коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 17 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк конкурса «Мой рассказ о COVID-19» является популяризация детского творчества, что, по мнению организаторов, особенно актуально в условиях пандемии, когда семьи находятся дома и у родителей с детьми появляется больше времени на то, чтобы «разжечь любовь к народному рассказыванию историй».

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 16 лет, проживающие в Чикаго. Музей призывает юных рассказчиков использовать свое воображение и написать рассказ на тему сохранения планеты, спасения человечества и борьбы с коронавирусом.