Целью конкурса «Мой рассказ о COVID-19» является популяризация детского творчества, что, по мнению организаторов, особенно актуально в условиях пандемии, когда семьи находятся дома и у родителей с детьми появляется больше времени на то, чтобы «разжечь любовь к народному рассказыванию историй».
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 16 лет, проживающие в Чикаго. Музей призывает юных рассказчиков использовать свое воображение и написать рассказ на тему сохранения планеты, спасения человечества и борьбы с коронавирусом.