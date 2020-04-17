Жителя Вильнюса признали виновным в публичном отрицании и грубом преуменьшении «преступлений СССР» в отношении Литвы. Об этом на днях сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики

«Взгляд»: Ради уничтожения советских памятников власти Литвы объединяются с вандалами © РИА Новости, Сергей Титов | Перейти в фотобанк данным ГПЛ, в 2013 году гражданин Г.Ш. опубликовал на своем сайте статьи, целью которых было «очернить нынешнюю Литовскую Республику как государство, изобразив ее уничижительно и исключительно негативно».

Указывается, что в одном из материалов якобы были искажены исторические факты и «умалены действия литовских партизан против советской оккупации». В другой статье житель Вильнюса якобы «оскорблял и отрицал факт агрессии СССР в 1991 году против Литовской Республики, а также очень тяжкие преступления, совершенные во время агрессии».

В результате Каунасский окружной суд частично удовлетворил апелляцию прокурора Вильнюсской районной прокуратуры в отношении Г.Ш. Судьи решили, что его действия были предприняты с прямым умыслом и осознанием их опасности.

За это литовец был приговорен к 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, его обязали начать работать или зарегистрироваться на бирже труда, чтобы бесплатно отработать 40 часов в медучреждениях, учреждениях по уходу и соцобеспечению или неправительственных организациях. Также осужденный должен удалить с сайта указанные статьи.

После распада СССР литовские власти регулярно устраивают гонения на тех, кто не согласен с официальной линией Вильнюса по поводу «советской оккупации» и «притеснений литовцев», которые якобы устраивало руководство Советского Союза. Также власти балтийской республики проводят русофобскую политику, подвергая общественному порицанию тех, кто положительно отзывается о советском прошлом Литвы и о современной России.

Россия неоднократно заявляла, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени. Между странами не было военного конфликта, а местные власти не препятствовали советским войскам войти на территории республик и выражали очевидное согласие. Кроме того, на протяжении советского периода на территории Литвы, Латвии и Эстонии действовали национальные органы власти.