Киевский воздух наполнен дымом, который ветром принесло из Житомирской области. Об этом 16 апреля сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в комментарии YouTube-каналу украинской Госслужбы по ЧС

«Продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения — не могли попасть в Киев», — заявил он.

Также Кульбида рассказал, что в течение вчерашнего дня на Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, в зоне отчуждения, направление ветра было северо-западным, а значит те продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения — не могли попасть в Киев. Депутат рассказала, какие вызовы для Украины принесет с собой песчаная буря в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он утверждает, что вчерашние проблемы, связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения, ощущающиеся также и сегодня утром, пришли из Житомирской области.

По его прогнозу, в течение ближайших десяти дней осадки на Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада страны. При этом в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается.