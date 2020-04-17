Клинические испытания противомалярийного препарата для борьбы с COVID-19 - одного из двух препаратов, который президент США Дональд Трамп рекомендовал для лечения коронавируса - приостановлены в Бразилии из-за ухудшения здоровья пациентов. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном на медицинском портале medRxiv 16 апреля

Китай начал клинические испытания трех коронавирусных вакцин © Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, клиническое испытание препарата было прекращено «по соображениям безопасности» после того, как у пациентов с коронавирусом, принимающих более высокую дозу хлорохина, развились нерегулярные сердечные сокращения, что увеличило риск развития потенциально фатальной аритмии сердца.

В исследовании принимал участие 81 пациент в городе Манаусе. Примерно половине участников исследования давали дозу 450 миллиграмм хлорохина два раза в день в течение пяти дней, в то время как остальным назначали более высокую дозу — 600 миллиграмм два раза в день в течение 10 дней.

В итоге, уже в первые три дня исследователи начали замечать сердечные аритмии у пациентов, принимающих более высокую дозу. К шестому дню испытания 11 из них умерли, что привело к немедленному завершению этапа исследования с высокими дозами.

Отмечается, что в ходе лечения пациенты также получали препараты цефтриаксон и азитромицин.

На прошлой неделе в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который медики намерены использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Минздрав уже сообщил, что принял 30 миллионов доз препарата гидроксихлорохин сульфат от компании Sandoz и миллион доз хлорохинфосфата от Bayer Pharmaceuticals.