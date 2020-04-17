«Основные задачи робота — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что робот оснащен навесным оборудованием — дистанционно управляемым сеткометом, баллоном со слезоточивым газом, светоакустической панелью, стробоскопом-мигалкой, проблесковым маячком, монитором для общения, громкой связью и микрофоном, датчиком геолокации и инерциальными датчиками.
Роботизированная электрическая платформа «Робот-полицейский» предусматривает гибридное использование и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе, так и с помощью дистанционного и автономного управления.
Предусмотрено также автономное движение робота по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и его объездом.