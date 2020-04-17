Запорожская частная компания разработала робота, который может использоваться для дистанционного патрулирования улиц в период пандемии. Об этом 17 апреля сообщает Лига оборонных предприятий, членом которой является запорожское предприятие

Подержанный американский робот-хирург оперирует украинцев © Медичний центр "Інномед" сообщении.

Также отмечается, что робот оснащен навесным оборудованием — дистанционно управляемым сеткометом, баллоном со слезоточивым газом, светоакустической панелью, стробоскопом-мигалкой, проблесковым маячком, монитором для общения, громкой связью и микрофоном, датчиком геолокации и инерциальными датчиками.

Роботизированная электрическая платформа «Робот-полицейский» предусматривает гибридное использование и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе, так и с помощью дистанционного и автономного управления.

Предусмотрено также автономное движение робота по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и его объездом.