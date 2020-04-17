Отмечается, что анализ результатов последних голосований Верховной Рады показал, какие фракции и группы зачастую помогали голосами.
По данным КИУ, чаще всего монобольшинству помогали голосами депутаты группы «Доверие» и внефракционные. Когда депутаты от "Слуги народа" не набирали необходимые 226 голосов, в среднем к голосованию подключались и помогали принять законы 13 внефракционных парламентариев и 12 депутатов из группы "Доверие". Еще 211 голосов в среднем самостоятельно давали депутаты монобольшинства. Таким образом, вместе взятые депутаты «Слуги народа», «Доверия» и внефракционные обеспечивали 236 голосов «за», и решения были приняты.
«Собственных голосов монобольшинства не хватило даже на принятиях ряда важных законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом… Что же касается более политических вопросов, в частности, кадровых назначений, принятия так называемого антиколомойского закона, закона о рынке земли, изменений в регламент ВР, то союз «Слуги народа» с группой "Доверие" и внефракционными проявился достаточно четко», — подытожил глава КИУ Алексей Кошель.