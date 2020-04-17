Группа «Доверие» и внефракционные депутаты в Верховной Раде являются основными союзниками монобольшинства, то есть фракции «Слуги народа». Об этом 17 апреля сообщила общественная организация Комитет избирателей Украины (КИУ) в Facebook

Зеленский не выполнил ключевые обещания своей кампании — КИУ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По данным КИУ, чаще всего монобольшинству помогали голосами депутаты группы «Доверие» и внефракционные. Когда депутаты от "Слуги народа" не набирали необходимые 226 голосов, в среднем к голосованию подключались и помогали принять законы 13 внефракционных парламентариев и 12 депутатов из группы "Доверие". Еще 211 голосов в среднем самостоятельно давали депутаты монобольшинства. Таким образом, вместе взятые депутаты «Слуги народа», «Доверия» и внефракционные обеспечивали 236 голосов «за», и решения были приняты.

«Собственных голосов монобольшинства не хватило даже на принятиях ряда важных законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом… Что же касается более политических вопросов, в частности, кадровых назначений, принятия так называемого антиколомойского закона, закона о рынке земли, изменений в регламент ВР, то союз «Слуги народа» с группой "Доверие" и внефракционными проявился достаточно четко», — подытожил глава КИУ Алексей Кошель.