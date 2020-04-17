Памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован властями Праги, можно перевезти в Словакию, чтобы он оставался памятником, а не музейным экспонатом. С таким предложением выступил эксперт клуба «Валдай», экс-премьер Словакии, член совета директоров Панъевропейского университета Братиславы Ян Чарногурский, передает «КП» 16 апреля

В Чехии оценили действия России из-за сноса памятника Коневу © REUTERS, David W Cerny Коневу, который находился на площади Интербригады. Москва возмутилась действиями пражских властей и выразила протест, в частности, Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы.

«Позвольте напомнить, что маршал Конев командовал армией, задачей которой было пройти в Восточную Словакию через Карпаты. Если чехи хотят снести памятник маршалу Коневу, мы хотели бы перевезти его в Словакию. Чтобы он оставался памятником, а не музейным экспонатом», — заявил Чарногурский.

Он отметил, что страны Центральной Европы стараются ослабить память о России и сносят советские памятники. И снос памятника маршалу Коневу, по словам словацкого экс-премьера, — лишь часть борьбы за изменение геополитических итогов Второй мировой войны.

Эксперт подчеркнул, что такие памятники в Центральной Европе напоминают о роли СССР и России в освобождении региона, и их снос может быть первым шагом к «борьбе с пророссийскими собраниями». Следующим же шагом, по мнению Чарногурского, может стать подготовка общества к созданию военной базы, что де-факто будет направлено против России.

Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.