Государственная Дума на пленарном заседании в пятницу, 17 апреля, приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий получить гражданство РФ без отказа от иностранного. Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы

«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент такая норма действует только для жителей ЛНР и ДНР, но после вступления законопроекта в силу она распространится на граждан всех иностранных государств.

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Аналогичная норма будет распространена и на иностранцев, состоящих в браке с гражданином РФ, при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России.

Подачу заявлений на российское гражданство также упростят гражданам Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии — они смогут подать документы без обязательного срока проживания в стране при наличии действительного вида на жительство.

Законопроект также предполагает сокращение с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, получивших образование в России.