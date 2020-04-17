«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На данный момент такая норма действует только для жителей ЛНР и ДНР, но после вступления законопроекта в силу она распространится на граждан всех иностранных государств.
Кроме того, согласно законопроекту, при подаче заявления на гражданство РФ исключается требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждение наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.
Аналогичная норма будет распространена и на иностранцев, состоящих в браке с гражданином РФ, при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России.
Подачу заявлений на российское гражданство также упростят гражданам Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии — они смогут подать документы без обязательного срока проживания в стране при наличии действительного вида на жительство.
Законопроект также предполагает сокращение с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, получивших образование в России.