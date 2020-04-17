Ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинской Америки и ЮВА, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
В ходе переговоров аргентинский министр сказал, что Буэнос-Айрес поддерживает инициативу по «облегчению долгового бремени», озвученную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.
«Мы считаем, что эти усилия должны быть более охватывающими и включать частных кредиторов в случаях, когда это необходимо. В противном случае существует риск, что эффективность мер, которые принимаются для смягчения последствий пандемии COVID-19 в мире, может быть подорвана», — сказал он.
По мнению Гусмана, восстановление экономики после пандемии во многом будет зависеть от того, как справятся с проблемой устойчивости долга страны, которые оказались наиболее затронуты коронавирусом.
В заявлении, обнародованном по итогам видеоконференции, министры финансов и главы Центробанков стран G20 поддержали введение моратория на обслуживание долга для бедных стран.