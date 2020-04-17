Задолженность бедных стран перед частными кредиторами должна быть заморожена из-за пандемии. Об этом министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил на встрече министров финансов и глав Центробанков G20 16 апреля, сообщается на сайте Минэкономики Аргентины

МВФ дал отсрочку по выплате долгов 25 странам, но не Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В ходе переговоров аргентинский министр сказал, что Буэнос-Айрес поддерживает инициативу по «облегчению долгового бремени», озвученную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

«Мы считаем, что эти усилия должны быть более охватывающими и включать частных кредиторов в случаях, когда это необходимо. В противном случае существует риск, что эффективность мер, которые принимаются для смягчения последствий пандемии COVID-19 в мире, может быть подорвана», — сказал он.

По мнению Гусмана, восстановление экономики после пандемии во многом будет зависеть от того, как справятся с проблемой устойчивости долга страны, которые оказались наиболее затронуты коронавирусом.

В заявлении, обнародованном по итогам видеоконференции, министры финансов и главы Центробанков стран G20 поддержали введение моратория на обслуживание долга для бедных стран.