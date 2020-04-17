Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран в условиях пандемии коронавируса нового типа, тройку замыкают Германия и Южная Корея. Об этом свидетельствуют результаты исследования консорциума Deep Knowlegde Group (DKG), опубликованные на днях на официальном сайте

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

России и Украины в этом списке из 40 стран нет. Также сюда не вошли США, которые заняли 70-е место. В то же время Соединенные Штаты вошли в другой рейтинг DKG из 20 стран, подверженных рискам в условиях пандемии.

В первую пятерку, помимо США, вошли Италия, Великобритания, Испания и Франция. За ними следуют Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния. Россия в этом рейтинге заняла 12-е место.

При расчете рейтингов аналитики учитывали информацию о том, когда вступили в силу ограничения на передвижение и их масштаб. Кроме того, рассматривались данные о продолжительности карантина, случаях его нарушения, а также мерах экономической поддержки со стороны государства. Авторы исследования обращали внимание на то, есть ли в этих странах широкий доступ к тестированию на коронавирус, а также количество ресурсов системы здравоохранения, и другие чрезвычайные меры, введенные государствами.

Аналитики использовали информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Университета Джонса Хопкинса.

При этом аналитики подчеркнули, что данные постоянно обновляются и в будущем распределение мест в рейтинге также может измениться.