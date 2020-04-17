По словам Гаврусик, солдата госпитализировали с пневмонией, тест на коронавирус показал положительный результат. 

В настоящее время все военнослужащие из его подразделения находятся на карантине, сам же пациент — в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Отмечается, что заболевший солдат не задействован в параде ко Дню Победы и не участвовал в репетициях.

Министерство обороны Белоруссии также на днях ограничило увольнения в армии, посещения военнослужащих, а также мероприятия, связанные с перемещением военнослужащих.

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 40 человек скончались, 203 выздоровели.

 