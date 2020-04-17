У белорусского военнослужащего из военной академии в Печах диагностировали коронавирус. Об этом вечером четверга, 16 апреля, сообщило издание Tut.by со ссылкой на представителя Министерства обороны Беларуси Наталью Гаврусик

По словам Гаврусик, солдата госпитализировали с пневмонией, тест на коронавирус показал положительный результат.

В настоящее время все военнослужащие из его подразделения находятся на карантине, сам же пациент — в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Министерство обороны Белоруссии также на днях ограничило увольнения в армии, посещения военнослужащих, а также мероприятия, связанные с перемещением военнослужащих.

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 40 человек скончались, 203 выздоровели.



