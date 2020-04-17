Выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) стал одной из главных причин успешной разработки Россией гиперзвукового оружия. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал РИА Новости 17 апреля

Окончательно и бесповоротно: США уведомили Россию о выходе из Договора о РСМД © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Если бы США из договора по ПРО не вышли, сейчас бы не было вот этой ситуации с новыми системами… Американцы отрицают неразрывнейшую <…> взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями… Первопричиной наших работ и наших успехов в сфере создания новых систем является как раз выход США из договора по ПРО», — заявил Рябков.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был подписан 26 мая 1972 года США и СССР. Срок действия договора не ограничивался, однако договор мог быть в любой момент расторгнут любой из подписавших сторон, как это и произошло в 2001 году.

Договор фиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО на территории страны.