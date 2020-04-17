В конце 1990-х годов США сочли необходимым начать создавать ПРО, которая позволила бы избежать ядерного шантажа со стороны третьих стран, которые располагали ядерным оружием. В связи с этим в 2001 году США объявили о выходе из договора, который прекратил свою работу в 2002-м.
«Если бы США из договора по ПРО не вышли, сейчас бы не было вот этой ситуации с новыми системами… Американцы отрицают неразрывнейшую <…> взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями… Первопричиной наших работ и наших успехов в сфере создания новых систем является как раз выход США из договора по ПРО», — заявил Рябков.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был подписан 26 мая 1972 года США и СССР. Срок действия договора не ограничивался, однако договор мог быть в любой момент расторгнут любой из подписавших сторон, как это и произошло в 2001 году.
Договор фиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО на территории страны.