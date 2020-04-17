Индекс качества воздуха в Киеве из-за пыльной бури, которая накануне образовалась из-за сильного ветра, сухой почвы в полях и пожаров в Чернобыльской зоне, определили как «нездоровый» и «опасный». Об этом 17 апреля сообщает «112 Украина» со ссылкой на агрегатор качества воздуха aqicn.org

Кличко прибыл в пылающий Чернобыль и рассказал о ситуации с пожарами © Facebook, Виталий Кличко

«В некоторых районах Киева индекс больше 300, на Троещине эта цифра составляет 396, что значит, что состояние воздуха "опасное" (опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья). В районе Дарницкой площади — от 316 до 430. На Позняках также более 400», — говорится в сообщении.

На правом берегу ситуация получше. Максимальные отметки — 305 на Подоле, 327 — на ул. Саперно-Слободской. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что радиационный фон в столице в пределах нормы — 0,14 микрозиверта (0,30 — норма).