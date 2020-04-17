Отмечается, что средний индекс качества находится на уровне 158 баллов из 500.
«В некоторых районах Киева индекс больше 300, на Троещине эта цифра составляет 396, что значит, что состояние воздуха "опасное" (опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья). В районе Дарницкой площади — от 316 до 430. На Позняках также более 400», — говорится в сообщении.
На правом берегу ситуация получше. Максимальные отметки — 305 на Подоле, 327 — на ул. Саперно-Слободской. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что радиационный фон в столице в пределах нормы — 0,14 микрозиверта (0,30 — норма).