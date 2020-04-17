Пятому президенту Украины Петру Порошенко в ближайшее время могут вручить подозрение. Об этом 16 апреля заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала ZIK

Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергея Семочко заместителем председателя СВР и назначения в Высший совет правосудия, генпрокурор ответила, что «это были два отдельные, не объединенные дела».

«Затем эти дела были объединены и переданы в НАБУ, САП, потом Назар Иванович [Холодницкий] вернул их в ГБР. И я вам хочу сказать, что они двигаются, просто сейчас, пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия», — сказала она. При этом Венедиктова отметила, что ей трудно назвать какие-то определенные даты, но, по ее мнению, это будет в ближайшее время.