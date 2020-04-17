«По состоянию на 09:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки был зафиксирован 501 новый случай», — говорится в сообщении.
Ранее в ежедневной сводке число зараженных за сутки варьировалось в пределах 300-400 случаев.
Наибольшее число больных зафиксировано Черновицкой области и Киеве — 759 и 705 человек соответственно. Еще 427 и 353 случая зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 253 случая. За 200 случаев перешли также Винницкая, Кировоградская, Львовская и Ровенская области. В других регионах заболевших около сотни и меньше.
По состоянию на утро 17 апреля в центральную лабораторию поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на коронавирус.