На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Об этом 17 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 09:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки был зафиксирован 501 новый случай», — говорится в сообщении.

Ранее в ежедневной сводке число зараженных за сутки варьировалось в пределах 300-400 случаев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 17 апреля в центральную лабораторию поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на коронавирус.