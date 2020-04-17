«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова
«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова
© Facebook, Служба безпеки України
«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», — сказал он.

Геращенко подчеркнул, что это не первая информация о покушении на жизнь Авакова. Он поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу.    

Несколько дней назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Он якобы являлся агентом Москвы и работал по указке ФСБ РФ.

 