Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию СМИ, что подозреваемый в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 16 апреля он рассказал в эфире телеканала «Украина24»

«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова © Facebook, Служба безпеки України

Геращенко подчеркнул, что это не первая информация о покушении на жизнь Авакова. Он поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу.

Несколько дней назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Он якобы являлся агентом Москвы и работал по указке ФСБ РФ.