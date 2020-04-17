ВВП Украины в 2020 году снизится на 4,5%, если после майских праздников карантин полностью отменят и активность восстановится, в противном случае этот показатель к июню может достичь 7%. Об этом заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, передает «Интерфакс-Украина» 16 апреля

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«Пока сложно оценивать, как долго продлится карантин, но я предлагаю такую формулу: базовый сценарий — минус 4,5%, плюс каждый месяц минус 2,5 п.п. То есть если карантин продлится до середины июня, то мы получим минус 7%», — заявил Паращий.

По его прогнозу, средний годовой курс составит 27,5 грн/$1, за счет улучшения внешнеторгового баланса страны и денежных трансфертов заробитчан, которые ежегодно перечисляют на Украину порядка $12 миллиардов (327 миллиардов гривен, 882,5 миллиарда рублей). Он отметил, что в этом году трансферты заробитчан будут меньше, так как многие из них потеряли работу и вернулись на родину.

Кроме того, важными факторами, которые могут повлиять на курс, Паращий назвал «включение печатного станка НБУ» и другие статьи финансового счета Украины. По мнению аналитика, о том, что «станок включится», свидетельствует правительственный прогноз инфляции на уровне 11%.

Как пояснил эксперт, источник финансирования около 150 миллиардов гривен (405,3 миллиарда рублей) дефицита госбюджета в настоящее время остается неопределенным. По его мнению, государство попробует избежать эмиссионного финансирования, возможно, выйдет на рынок евробондов осенью при улучшении конъюнктуры.

Если нет, то придется договариваться с госбанками и Нацбанком, чтобы решили участвовать в финансировании около 100 миллиардов гривен (270,2 миллиарда рублей) прямо или косвенно, считает Паращий.

В настоящий момент карантин на Украине продлен до 24 апреля. При этом ряд источников сообщал, что его снова могут продлить до 11 мая.