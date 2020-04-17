«Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжается ли там пожар и какой сейчас радиационный фон. На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушили. На участках — тление, продолжают работать пожарно-спасательные бригады», — написал он.
Также, по словам Кличко, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 микрозиверта.
По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Поливо-моечная техника в столице продолжает работу в усиленном режиме.