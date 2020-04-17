Мэр Киева Виталий Кличко, который утром поехал в охваченную огнем Чернобыльскую зону, заявил, что открытого огня больше не наблюдается. Об этом 17 апреля он написал в своем Telegram-канале

Пыльная буря в Киеве: появились первые жертвы - видео © yerpop / flickr написал он.

Также, по словам Кличко, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 микрозиверта.

По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Поливо-моечная техника в столице продолжает работу в усиленном режиме.