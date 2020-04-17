Несмотря на то, что кафе и рестораны по всему миру закрылись из-за карантина, популярность кофе не стала меньше, а цены на него выросли. Об этом 17 апреля со ссылкой на CNBC сообщают «Известия»

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«Для многих других товаров, таких как металлы или нефть, определенно произошло значительное снижение спроса — это не относится к кофе. Просто произошел переход от одного вида потребления к другому — от потребления вне дома к потреблению дома», — объяснил представитель брокерской компании Marex Spectron Максимилиан Коупстейк.

В мире коронавирусную инфекцию подхватили уже более двух миллионов человек, свыше 141 тысячи пациентов скончались.