По информации издания, майские фьючерсы на сорт арабика на нью-йоркской бирже выросли на 15%, до $1,2 за фунт.
«Для многих других товаров, таких как металлы или нефть, определенно произошло значительное снижение спроса — это не относится к кофе. Просто произошел переход от одного вида потребления к другому — от потребления вне дома к потреблению дома», — объяснил представитель брокерской компании Marex Spectron Максимилиан Коупстейк.
В мире коронавирусную инфекцию подхватили уже более двух миллионов человек, свыше 141 тысячи пациентов скончались.