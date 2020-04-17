По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 апреля данные государственного статистического бюро КНР

Три подарка. Симонов рассказал, как китайский коронавирус мощно поддержал экономику КНР © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,65 триллиона юаней (около $3 триллионов). Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

Таким образом, китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.

Тем не менее, по словам официального представителя государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюна, масштабного сокращения служащих в Китае не произошло.

«Несмотря на влияние эпидемии, ситуация в сфере занятости стабильная, по стране не произошло масштабного сокращения штата сотрудников», — заявил он.

Так, согласно опубликованным данным статбюро, в первом квартале 2020 года в городах количество новых занятых выросло на 2,29 миллиона человек. В марте уровень зарегистрированной безработицы в городах составил 5,9%, что на 0,3% ниже, чем в феврале.

Уровень зарегистрированной безработицы в 31 крупном городе Китая в марте составил 5,7%, сохранившись на уровне февраля.