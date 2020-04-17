Правильный режим должен включать полноценный сон, пищевые продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.
Постоянно носить маски в МЧС не рекомендуют.
«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.
Маску необходимо надевать только в транспорте, ухаживая за больными и в местах массового скопления людей. В МЧС также советуют менять маски чаще, не забывая при этом мыть руки.
За минувшие сутки количество выявленных случаев коронавируса в России приблизилось к 28 тысячам.