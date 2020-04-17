Здоровый образ жизни повысит сопротивляемость организма к коронавирусной инфекции, утверждают специалисты российского МЧС

Понадобятся футболка, шарф или полотенце: главный хирург США показал мастер-класс по хенд-мейду маски - видео © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк

Постоянно носить маски в МЧС не рекомендуют.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.

Маску необходимо надевать только в транспорте, ухаживая за больными и в местах массового скопления людей. В МЧС также советуют менять маски чаще, не забывая при этом мыть руки.

За минувшие сутки количество выявленных случаев коронавируса в России приблизилось к 28 тысячам.