Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если Международный валютный фонд (МВФ) не выделит очередной кредит. Об этом политолог Михаил Погребинский сказал в эфире телеканала NewsOne 16 апреля

«За это должен кто-то ответить»: Погребинский заявил о неготовности властей Украины к эпидемии коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Президенту Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны», — отметил эксперт.

Если же власти примут решение о запуске печатного станка, что через полтора-два месяца после этого доллар будет стоить в районе 300 гривен, предупредил Погребинский.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Его принятие называлось критически важным для получения новой кредитной программы МВФ.

Тем временем по итогам изменений госбюджета на этот год ВВП составит минус 3,9% вместо прогнозируемого роста в 3,7%, инфляция — 8,7% вместо 5,5%, курс гривны — 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27.