Он отметил, что СБУ, как и любая спецслужба с историей, — это сложный и закрытый организм, с точки зрения традиций и методологии она является наследницей КГБ, адаптированной к современным реалиям.
«До майданных событий можно было порой слышать саркастичные выражения: ООО "СБУ", ООО "МВД", — это во многом говорит о качестве и состоянии. В силу этой сложности даже полная смена руководства ведомства иногда может никак не отразиться на деятельности органа, потому что тело органа — это оперативный и агентурный аппарат, который работает "на земле"», — подчеркнул Ходаковский.
По его словам, такие невыразительные руководители, как Зеленский, имеют мало шансов внести серьезные изменения в подходы, приемы и методы, потому что подбирать на руководящие должности будут тех, кто не сильнее их самих.
В связи с этим Ходаковский отметил, что настоящие успехи в работе СБУ при нынешнем главе государства большая редкость, что вынуждает для имитации бурной деятельности и формирования нужного политического фона прибегать к профанациям.