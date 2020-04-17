Президент Украины Владимир Зеленский — слабый руководитель, ему не удастся навести порядок в Службе безопасности Украины (СБУ), рассказал экс-глава Совбеза ДНР, бывший начальник отдела Центра специальных операций «А» СБУ по Донецкой области Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что СБУ, как и любая спецслужба с историей, — это сложный и закрытый организм, с точки зрения традиций и методологии она является наследницей КГБ, адаптированной к современным реалиям.

«До майданных событий можно было порой слышать саркастичные выражения: ООО "СБУ", ООО "МВД", — это во многом говорит о качестве и состоянии. В силу этой сложности даже полная смена руководства ведомства иногда может никак не отразиться на деятельности органа, потому что тело органа — это оперативный и агентурный аппарат, который работает "на земле"», — подчеркнул Ходаковский.

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В связи с этим Ходаковский отметил, что настоящие успехи в работе СБУ при нынешнем главе государства большая редкость, что вынуждает для имитации бурной деятельности и формирования нужного политического фона прибегать к профанациям.