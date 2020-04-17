Она отметила, что вводить подобные меры государство могло только в рамках чрезвычайного положения, «а вовсе не так, как это сделали наши деятели, которые сейчас руководят Украиной».
«Печаль в том, что если человек вменяемый, то, несмотря на то что эти меры совершенно незаконны и неконституционны, для собственного блага ему лучше все-таки ходить в маске, избегать людных мест, соблюдать дистанцию и как можно больше сидеть дома. Потому что попасть в нашу больницу может рисковать только умалишенный, с учетом того, что там творится», — подчеркнула Монтян.
В связи с этим она, несмотря на тотальную незаконность этих мер, призвала «вменяемых людей, которые хотят не заболеть и остаться с целыми легкими, все-таки их соблюдать».