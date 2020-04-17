Ужесточение карантинных мер, введенное на Украине с 6 апреля, противоречит Конституции страны, однако людям все же лучше придерживаться введенных властями ограничений, рассказала юрист Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру 15 апреля

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Печаль в том, что если человек вменяемый, то, несмотря на то что эти меры совершенно незаконны и неконституционны, для собственного блага ему лучше все-таки ходить в маске, избегать людных мест, соблюдать дистанцию и как можно больше сидеть дома. Потому что попасть в нашу больницу может рисковать только умалишенный, с учетом того, что там творится», — подчеркнула Монтян.

В связи с этим она, несмотря на тотальную незаконность этих мер, призвала «вменяемых людей, которые хотят не заболеть и остаться с целыми легкими, все-таки их соблюдать».