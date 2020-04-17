Наш мир находится в кризисной точке, и должно было что-то произойти, чтобы обнулить все проблемы и противоречия, рассказал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью изданию Украина.ру 14 апреля

По его мнению, альтернативой пандемии коронавируса была бы мировая война.

«Любой экономический кризис, который мог бы выполнить такую же функцию, должен был иметь причину. Причины не было, и все цепочки, например, от цветных революций, к этому никак не приводили», — сказал Лукьяненко.

Писатель-фантаст Лукьяненко: Эпидемия коронавируса стала альтернативой глобальной войне © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Но Россия внезапно не захотела такую роль выполнять к неудовольствию многих стран и граждан, пришлось искать какой-то другой вариант, считает Лукьяненко.

Он также отметил, что «пандемия опасная и плохая, но на самом деле она не настолько ужасающа, как ее представляют». Во всяком случае это лучше, чем мировая война, подчеркнул писатель.