По его мнению, альтернативой пандемии коронавируса была бы мировая война.
«Любой экономический кризис, который мог бы выполнить такую же функцию, должен был иметь причину. Причины не было, и все цепочки, например, от цветных революций, к этому никак не приводили», — сказал Лукьяненко.
По его словам, кем-то было запланировано, что разрушение России по образцу разрушения СССР послужит таким механизмом мирового обнуления.
Но Россия внезапно не захотела такую роль выполнять к неудовольствию многих стран и граждан, пришлось искать какой-то другой вариант, считает Лукьяненко.
Он также отметил, что «пандемия опасная и плохая, но на самом деле она не настолько ужасающа, как ее представляют». Во всяком случае это лучше, чем мировая война, подчеркнул писатель.