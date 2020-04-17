По ее словам, раздражение парижан уже начинает выходить за рамки допустимого.
«Я ожидаю даже не протестных настроений в Париже в связи со всем этим раздражением, а всплеска насилия. Уже начались кражи. Начались кражи в таких структурах, которые помогают малоимущим, бездомным. У них скапливается много продуктов, и уже минимум два ресторана таких во Франции были ограблены. Социальное напряжение уже есть», — рассказала Медведева.
Она отметила, что в «другой Франции» — в пригородах Парижа — построены прекрасные социальные дома, люди получили бесплатно квартиры, доплату на детей.
Однако именно там «мы имеем гадюшники, открытую торговлю наркотиками и полное игнорирование правил даже во время карантина», подчеркнула она.
В частности, на днях в одном из таких районов во время карантина один из просящих убежища во Франции житель Сенегала с ножом набросился на людей, двое погибли, рассказала Медведева.