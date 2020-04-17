В Париже нарастает социальное напряжение из-за карантина, обворовывают даже организации, помогающие малоимущим, в дальнейшем все может стать еще хуже, рассказала президент парижской ассоциации «Европейский диалог Вера Медведева в интервью изданию Украина.ру

По ее словам, раздражение парижан уже начинает выходить за рамки допустимого.

«Я ожидаю даже не протестных настроений в Париже в связи со всем этим раздражением, а всплеска насилия. Уже начались кражи. Начались кражи в таких структурах, которые помогают малоимущим, бездомным. У них скапливается много продуктов, и уже минимум два ресторана таких во Франции были ограблены. Социальное напряжение уже есть», — рассказала Медведева.

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Однако именно там «мы имеем гадюшники, открытую торговлю наркотиками и полное игнорирование правил даже во время карантина», подчеркнула она.

В частности, на днях в одном из таких районов во время карантина один из просящих убежища во Франции житель Сенегала с ножом набросился на людей, двое погибли, рассказала Медведева.