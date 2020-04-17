Киргизия с точки зрения геополитики больше всего тяготеет к России, но влияние Москвы в регионе держится сегодня в основном лишь за счет общего советского прошлого. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

Формально Киргизия состоит в Евразийском экономическом союзе, однако, подчеркнул Орлов, это объединение больше не про идеологию, а про деньги, и оно сейчас держится за счет того, что в России работает большое количество мигрантов.

Москва оказывает Киргизии помощь деньгами, списанием долгов, написанием учебников и организацией концертов, но она по-прежнему не проводит системной работы в отношении республики, считает политаналитик.

Еще одна ошибка России состоит в том, что в отличие от американцев она работает только с действующей властью, а США работает еще и с оппозицией, поэтому политика Вашингтона более эффективна, заключил собеседник издания.

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