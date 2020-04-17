«На подходе уже второе поколение, для которого Россия — это только точка на карте. Тут России предстоит системно работать, но этой системной работы пока не видно», — указал эксперт.
Формально Киргизия состоит в Евразийском экономическом союзе, однако, подчеркнул Орлов, это объединение больше не про идеологию, а про деньги, и оно сейчас держится за счет того, что в России работает большое количество мигрантов.
Москва оказывает Киргизии помощь деньгами, списанием долгов, написанием учебников и организацией концертов, но она по-прежнему не проводит системной работы в отношении республики, считает политаналитик.
Еще одна ошибка России состоит в том, что в отличие от американцев она работает только с действующей властью, а США работает еще и с оппозицией, поэтому политика Вашингтона более эффективна, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.