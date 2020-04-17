«Таких мощностей в Украине намного меньше, а во-вторых, спрос в мире упал на фоне кризиса. Кто будет потреблять? Надо же не просто произвести продукцию, а продать ее. Это не говоря уже о политической ситуации», — указал эксперт.
К тому же, подчеркнул политолог, президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку дефолт будет означать резкий обвал национальной валюты, избиратели к этому очень чувствительны, и он просто-напросто рискует потерять власть.
Другое дело, пояснил Карасев, что Зеленский может начать переговоры с МВФ по реструктуризации долга, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время, тем более что фонду, желающему получать прибыль за счет выплаты Киевом процентов, дефолт Украины не нужен.
У Украины не настолько мощная экономика и нет столько внутренних ресурсов, чтобы полностью разорвать с фондом, но она может вырваться из долговой ловушки и выстроить с МВФ более прагматичные и рациональные отношения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.