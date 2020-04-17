Чтобы пойти на дефолт по примеру России конца 90-х, Украине нужно иметь незагруженные мощности, оборудование, технологии, заводы и рабочие места, дабы они получили заказ и увеличился промышленный экспорт. Сегодня это невозможно. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украина пока не может прекратить отношения с МВФ, но может договориться © скриншот с видео NEWSONE

К тому же, подчеркнул политолог, президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку дефолт будет означать резкий обвал национальной валюты, избиратели к этому очень чувствительны, и он просто-напросто рискует потерять власть.

Другое дело, пояснил Карасев, что Зеленский может начать переговоры с МВФ по реструктуризации долга, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время, тем более что фонду, желающему получать прибыль за счет выплаты Киевом процентов, дефолт Украины не нужен.

У Украины не настолько мощная экономика и нет столько внутренних ресурсов, чтобы полностью разорвать с фондом, но она может вырваться из долговой ловушки и выстроить с МВФ более прагматичные и рациональные отношения, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.