Сейчас, пояснил эксперт, все видят бесперспективность так называемой европейской интеграции, поскольку Евросоюз уже потерял около 11 млрд евро из-за кризиса и пандемии, и сейчас будет урезано финансирование всех стран.
Но даже в случае резкого разворота на Восток, по его мнению, Киев уже не получит тех возможностей, которые он мог бы приобрести, если бы эта интеграция проходила естественным путем, так как в стране вопреки интересам общества уничтожали наиболее выгодные отрасли экономики.
«Украина могла войти в новое Евразийское объединение на правах соучредителя и участвовать в формировании условий для функционирования в рамках этого объединения. Сейчас она уже не сможет получить такие права», — подчеркнул Дудчак.
Украине придется приспосабливаться к новой ситуации в обществе и экономике, но в любом случае это более перспективно, чем «сказочная фикция» с евроинтеграцией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.