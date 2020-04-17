Украина всегда будет интересна России в качестве полноценного экономического партнера, но теперь это партнерство может реализоваться на менее выгодных для Киева условиях. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина

Но даже в случае резкого разворота на Восток, по его мнению, Киев уже не получит тех возможностей, которые он мог бы приобрести, если бы эта интеграция проходила естественным путем, так как в стране вопреки интересам общества уничтожали наиболее выгодные отрасли экономики.

«Украина могла войти в новое Евразийское объединение на правах соучредителя и участвовать в формировании условий для функционирования в рамках этого объединения. Сейчас она уже не сможет получить такие права», — подчеркнул Дудчак.

Украине придется приспосабливаться к новой ситуации в обществе и экономике, но в любом случае это более перспективно, чем «сказочная фикция» с евроинтеграцией, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.