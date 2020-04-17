«Это наиболее идеальный вариант: не иметь врагов на западном направлении в лице ЕС, Германии или Франции. Но сейчас, к сожалению, так не получается, отношения после Украины (Евромайдана. — Ред.) обострились, в любом случае есть конфронтация», — указал эксперт.
По его мнению, сегодня позиция Минска состоит в том, чтобы эту конфронтацию как-то сдерживать, но это не всегда получается, а те же Польша и Прибалтика продолжают наращивать милитаризацию и приглашать американские войска.
Еще более негативный вариант состоит в том, подчеркнул Дзермант, что конфронтация продолжится, в Европе будут американские войска, и Белоруссия превратится в территорию, насыщенную в том числе российскими войсками, которая сдерживает агрессивные намерения западной стороны.
«Я вам описал примерно три варианта, и мы сейчас находимся во втором с тенденциями скатывания в третий. Так наша геополитическая позиция видится из Минска», — пояснил политолог.
Собеседник издания добавил, что этот наиболее негативный сценарий потребует от Минска много усилий и вложений в военную сферу, тем более что никому не хочется воевать и быть в напряжении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.