Идеальный вариант для Минска в плане геополитики состоит в том, что конфронтация между Западом и Россией снижается, Белоруссия остается союзником России, но при этом выступает в качестве моста, через который происходит экономическое взаимодействие с Европой. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант

По его мнению, сегодня позиция Минска состоит в том, чтобы эту конфронтацию как-то сдерживать, но это не всегда получается, а те же Польша и Прибалтика продолжают наращивать милитаризацию и приглашать американские войска.

Еще более негативный вариант состоит в том, подчеркнул Дзермант, что конфронтация продолжится, в Европе будут американские войска, и Белоруссия превратится в территорию, насыщенную в том числе российскими войсками, которая сдерживает агрессивные намерения западной стороны.

«Я вам описал примерно три варианта, и мы сейчас находимся во втором с тенденциями скатывания в третий. Так наша геополитическая позиция видится из Минска», — пояснил политолог.

Собеседник издания добавил, что этот наиболее негативный сценарий потребует от Минска много усилий и вложений в военную сферу, тем более что никому не хочется воевать и быть в напряжении.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.