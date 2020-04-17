Сегодня политическая система Казахстана может развиваться по двум сценариям: либо президентская вертикаль власть сохранится, либо будет сформирована (этот вариант исходит из администрации второго президента) полупарламентская система. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Война против Дариги Назарбаевой только начинается © Platon.asia

«Президентом может остаться тот же Касым-Жомарт Токаев, полностью лояльный и подконтрольный ей. Ну а остальные посты могут занять другие родственники Назарбаева», — указал Мамырайымов.

Политолог добавил, что не видит в Токаеве потенциала для проведения самостоятельной политики, поскольку сам он признает себя продуктом Назарбаева, на него есть серьезный компромат, и у него не хватает для этого характера.

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