Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он обладает абсолютной властью в вопросе отмены карантина.
«Все согласны с тем, что при нашем потенциале и на местном, и на государственном уровнях мы не готовы справляться с этим в весьма широких масштабах без подкрепления», — заявила замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Энн Шухат.
AP приводит оценки экспертов, согласно которым, для того чтобы справиться с новой вспышкой, потребуется более 300 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, однако сейчас в стране менее 280 тыс. медицинских работников из-за масштабного сокращения.
По словам экс-главы CDC Тома Фридена, если при снятии карантина вновь начнется стремительное распространение вируса, то придется вводить ограничения снова, что нанесет серьезный ущерб не только экономике, но и здоровью граждан.