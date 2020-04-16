Американское издание обратилось к экспертам, которые заявили, что в случае новой вспышки пандемии коронавируса, которая может возникнуть при преждевременной отмене карантина, система здравоохранения США не справится с наплывом зараженных

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он обладает абсолютной властью в вопросе отмены карантина.

«Все согласны с тем, что при нашем потенциале и на местном, и на государственном уровнях мы не готовы справляться с этим в весьма широких масштабах без подкрепления», — заявила замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Энн Шухат.

Корнилов: Решение Трампа по ВОЗ – это диверсия общемирового масштаба © Владимир Трефилов

По словам экс-главы CDC Тома Фридена, если при снятии карантина вновь начнется стремительное распространение вируса, то придется вводить ограничения снова, что нанесет серьезный ущерб не только экономике, но и здоровью граждан.