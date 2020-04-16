Чиновники Европейского союза решили не выделять Казахстану и Туркмении финансовую помощь на противодействие коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщает orient.tm

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Жозепа Боррелла, эти страны относятся к списку государств с доходом выше среднего, а потому им такая помощь не положена.

Согласно классификации Всемирного банка, в эту категорию попадают государства, где ВВП на душу населения составляет от $4086 до $12 615. В Туркмении этот показатель равняется $7065.

При этом Всемирный банк в своих расчетах использует официальный курс — 3,5 маната за доллар. Этот курс не менялся с 2015 года. С 2016 года обмен валюты для физических лиц в Туркмении запрещен, а для предпринимателей крайне затруднен.

Как пишут местные СМИ, это привело к развитию черного рынка и преобладанию в реальных расчетах черного курса, в несколько раз превышающего официальный. ВВП на душу населения по черному курсу составляет $1200. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, расходы властей Туркмении на здравоохранение не достигают минимального уровня, рекомендованного ВОЗ.

Между тем три другие страны Туркестанского региона могут стать получателями финансово-технической помощи от Евросоюза: Таджикистану планируют предоставить €48 млн (3 млрд 845 млн рублей), а Киргизии и Узбекистану — по €36 млн (2 млрд 884 млн рублей).