Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, которая автоматически стала исполнять обязанности главы министерства. Об этом 16 апреля в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко

«Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды — исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец», — написал он.