«Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды — исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец», — написал он.
«Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды — исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец», — написал он.
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