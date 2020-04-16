В частности, сопредседатель группы «За будущее» Тарас Батенко и депутат из его группы Ирина Констанкевич зарегистрировали проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом как закона проекта закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры».
Проекты постановления с аналогичным названием и инициативой зарегистрировали депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и внефракционный депутат Антон Поляков.
Согласно регламенту Рады, пока проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены, закон, которого они касаются, не может быть подписан спикером и передан на подпись президенту.