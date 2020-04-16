Депутаты заблокировали подписание закона об изменениях в регламент Верховной Рады, подав соответствующие постановления. Документы 16 апреля обнародованы на сайте парламента

Рада приняла закон, которым будут обходить рассмотрение тысяч правок © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк Тарас Батенко и депутат из его группы Ирина Констанкевич зарегистрировали проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом как закона проекта закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры».

Проекты постановления с аналогичным названием и инициативой зарегистрировали депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и внефракционный депутат Антон Поляков.

Согласно регламенту Рады, пока проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены, закон, которого они касаются, не может быть подписан спикером и передан на подпись президенту.