Пожарные за две недели не смогли погасить отдельные тлеющие участки в районе Чернобыльской зоны, после чего снова началось возгорание, которое произошло из-за ураганного ветра в области. Об этом 16 апреля в Facebook сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко
По словам Емельяненко, пожар возник возле села Корогод в зоне отчуждения.
«Возобновился пожар в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки», — написал он.
Украина.ру на Youtube
Золотарев рассказал об экономическом шторме на Украине и «Рябошапке в юбке»
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.