Пожарные за две недели не смогли погасить отдельные тлеющие участки в районе Чернобыльской зоны, после чего снова началось возгорание, которое произошло из-за ураганного ветра в области. Об этом 16 апреля в Facebook сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко

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