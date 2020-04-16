Депутат рассказала, какие вызовы для Украины принесет с собой песчаная буря в Киеве
Депутат рассказала, какие вызовы для Украины принесет с собой песчаная буря в Киеве
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По словам Емельяненко, пожар возник возле села Корогод в зоне отчуждения. 

«Возобновился пожар в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки», — написал он.     