Пыльная буря, накрывшая 16 апреля Киев и окрестности, стала причиной крупного ДТП, в котором погибли люди. Такую информацию приводит «Главред» со ссылкой на патрульную полицию украинской столицы

ДТП произошло на 55-м километре трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин, столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. «Есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», — сообщают правоохранители.