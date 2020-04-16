ДТП произошло на 55-м километре трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин, столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. 

«Есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», — сообщают правоохранители.    