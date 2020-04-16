Киевскую область и Киев 16 апреля охватили ураган и пыльная буря. МВД Украины на своей странице в Facebook объяснило, почему это произошло и призвало жителей столицы сидеть дома

Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

«Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер», — говорится в сообщении.

Также ведомство просит всех оставаться дома, а тех, кто оказался на улице, не подходить близко к деревьям и не оставлять возле них машины.