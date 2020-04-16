Порывы ветра достигают 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая.
«Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер», — говорится в сообщении.
Также ведомство просит всех оставаться дома, а тех, кто оказался на улице, не подходить близко к деревьям и не оставлять возле них машины.