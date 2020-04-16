Предложение США помощи в борьбе с пандемией коронавируса может быть принято Россией, если возникнет такая необходимость. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Красная Весна»

Трамп перекладывает ответственность за ситуацию с коронавирусом в США на ВОЗ — Слуцкий © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк сказал Песков.

Он отметил, что официальные круги Москвы очень позитивно расценили заявление президента США Дональда Трампа о возможной помощи России в борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь подчеркнул, что разговор о возможной американской помощи для России был поднят президентом США в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

Накануне Трамп в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты готовы оказывать помощь России и другим странам в борьбе с пандемией коронавируса, предоставив им аппараты искусственной вентиляции легких, когда США наладит их собственное производство.

В начале месяца российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.