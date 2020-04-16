Число безработных на Украине за время карантина выросло на 1-1,3 млн человек и составляет 2,5-2,8 млн человек. Об этом на днях со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова сообщила пресс-служба организации

Манчук: Напуганные украинские элиты договорились преодолевать кризис за счет народа © А. Манчук сказал Чижиков. По его словам, в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина, — это около 1 млн человек. Всего в таких отраслях занято около 4 млн человек. В большинстве случаев работу потеряли те, кому стало сложно до нее добираться из-за остановки пассажирского транспорта. Также Чижиков прогнозирует рост числа безработных.