«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет», — сказал Чижиков.
По его словам, в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина, — это около 1 млн человек. Всего в таких отраслях занято около 4 млн человек. В большинстве случаев работу потеряли те, кому стало сложно до нее добираться из-за остановки пассажирского транспорта.
Также Чижиков прогнозирует рост числа безработных.