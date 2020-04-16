В Канаде «Врачи без границ» будут лечить бездомных от коронавируса
В Канаде «Врачи без границ» будут лечить бездомных от коронавируса
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Изначально он планировал собрать тысячу фунтов в качестве благодарности врачам за лечение его онкологии и сломанного бедра.

После начала пандемии коронавируса он еще больше захотел помочь Национальной системе здравоохранения.

Его марафон заключался в прохождении 100 кругов по саду с помощью специальных ходунков.

За десять дней его поддержали пожертвованиями более 620 тысяч человек.

В системе здравоохранения были восхищены ветераном. Там отметили, что примут деньги с благодарностью и смирением.

Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).