Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур за две недели до своего 100-летнего юбилея устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду, заработав 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Об этом 16 апреля сообщает BBC News

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После начала пандемии коронавируса он еще больше захотел помочь Национальной системе здравоохранения.

Его марафон заключался в прохождении 100 кругов по саду с помощью специальных ходунков.

За десять дней его поддержали пожертвованиями более 620 тысяч человек.

В системе здравоохранения были восхищены ветераном. Там отметили, что примут деньги с благодарностью и смирением.

Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).