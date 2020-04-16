Советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова назначили Владислава Бухарева. Об этом 16 апреля сообщает МВД Украины в Facebook

Бухарев имеет воинское звание генерал-полковника и специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня — 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября — 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).