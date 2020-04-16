В частности, депутаты приняли закон о внесении изменений в регламент парламента относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.
За это решение проголосовали 242 депутата из 356 зарегистрированных в сессионном зале.
Законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению число поданных поправок к нему превышает статей проекта первичного законодательного акта в пять или более раз, но не менее 500 предложений.
Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее 150 депутатами. После принятия процедуры в течение двух дней каждая депутатская фракция и группа может определить не более пяти предложений, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить только одно неучтенное предложение.
Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти предложения и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.