Депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект, который депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали еще летом и которым ввели спецпроцедуру рассмотрения проектов во втором чтении. Трансляцию заседания 16 апреля вел парламентский телеканал

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За это решение проголосовали 242 депутата из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению число поданных поправок к нему превышает статей проекта первичного законодательного акта в пять или более раз, но не менее 500 предложений.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее 150 депутатами. После принятия процедуры в течение двух дней каждая депутатская фракция и группа может определить не более пяти предложений, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить только одно неучтенное предложение.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти предложения и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.