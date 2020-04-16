Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого задержали по подозрению якобы в сотрудничестве с ФСБ РФ, планировал убийство министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 15 апреля на своем YouTube-канале заявил журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на анонимные источники в СБУ

«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова © Facebook, Служба безпеки України Адама Осмаева прошлой осенью… Мои источники подтверждают, что убийство Осмаева было для Шайтанова своеобразной разминкой. Ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова», — сообщил Гордон.

Также журналист утверждает, что, по его данным, за ликвидацию Осмаева Шайтанову пообещали не 200 тыс. долларов и российский паспорт, как об этом сообщила СБУ, а до 1 млн долларов. Кроме того, Гордон сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины узнали якобы о работе Шайтанова на ФСБ от американских и европейских спецслужб.