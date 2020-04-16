«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова
«Явный подлог». Александр Ходаковский о деле генерал-майора СБУ Шайтанова
© Facebook, Служба безпеки України
«Шайтанов получил заказ ликвидировать Адама Осмаева прошлой осенью… Мои источники подтверждают, что убийство Осмаева было для Шайтанова своеобразной разминкой. Ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова», — сообщил Гордон. 

Также журналист утверждает, что, по его данным, за ликвидацию Осмаева Шайтанову пообещали не 200 тыс. долларов и российский паспорт, как об этом сообщила СБУ, а до 1 млн долларов. Кроме того, Гордон сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины узнали якобы о работе Шайтанова на ФСБ от американских и европейских спецслужб.  