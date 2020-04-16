Лидер «Народного фронта» и экс-премьер Украины Арсений Яценюк, который был одним из руководителей Майдана в 2013 году, решил поддержать свою бывшую коллегу по фракции Татьяну Чорновил, которую подозревают в умышленном убийстве. Об этом 16 апреля сообщает партия на своем сайте

Игорь Гужва: Патриоты должны быть предельно бдительными, «суперагент» Яценюк рвется во власть © скриншот с видео NewsOne

Перед началом судебного заседания лидер «Народного фронта» подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Черновол, но так же начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича «за то, что он проводил конференцию по голодомору».

«Также идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины. Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев… Дела, начатые против активистов Майдана, есть ничто иное, как работа российской агентуры в Украине», — сказал Яценюк.

Кроме того он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием отозвать подозрения Черновол, которые он считает политически мотивированными, и закрыть дела против Вятровича.