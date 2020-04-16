Болгарская провидица Ванга предсказала человечеству пандемию коронавируса, назвав его «легочной чумой». Об этом в автобиографической книге «Единственные дни» рассказала российский режиссер Наталья Бондарчук, передает 16 апреля Politeka.net

По словам Бондарчук, ясновидящая называла этот недуг «легочной чумой» и говорила, что она охватит весь мир. Ванга видела вещие сны и была уверена в том, что ученые таки смогут создать лекарство, которое остановит эпидемию, и якобы это будут именно российские специалисты. «Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © Пакко / wikimedia.org

«В своем предсказании ясновидящая отмечала лечебные свойства алтайского кедра. Его часто применяют для лечения заболеваний дыхательной системы», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ уже было обнародовано другое предсказание Ванги о коронавирусе. Тогда она также заявляла, что лекарство от болезни придет из России, и это будет «огненная вода».