В высшем дивизионе футбольного первенства Англии Канчельскис выиграл два чемпионства в составе «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру полузащитник сменил 12 клубов, он успел поиграть за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», английские «Эвертон» и «Манчестер Сити», итальянскую «Фиорентину», российские «Сатурн» и «Крылья Советов» и др.
Канчельскис играл и в сборной СССР, а после распада Советского Союза решил выступать за Россию.
Кроме него в рейтинг лучших россиян на английских футбольных полях попали Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Юрий Жирков.