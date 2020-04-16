«Нет никакого коронавируса, ребята»: обладатель «Золотой бутсы» Олег Саленко устроил скандал посреди Киева
«Нет никакого коронавируса, ребята»: обладатель «Золотой бутсы» Олег Саленко устроил скандал посреди Киева
© commons.wikimedia.org, Oleg Dubyna
В высшем дивизионе футбольного первенства Англии Канчельскис выиграл два чемпионства в составе «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру полузащитник сменил 12 клубов, он успел поиграть за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», английские «Эвертон» и «Манчестер Сити», итальянскую «Фиорентину», российские «Сатурн» и «Крылья Советов» и др. 

Канчельскис играл и в сборной СССР, а после распада Советского Союза решил выступать за Россию.

Кроме него в рейтинг лучших россиян на английских футбольных полях попали Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Юрий Жирков