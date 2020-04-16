Авторитетный спортивный ресурс beIN Sports опубликовал на днях рейтинг лучших российских игроков в истории Английской премьер-лиги по футболу. На первое место аналитики поставили уроженца украинского города Кировоград (ныне Кропивницкий) Андрея Канчельскиса

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Канчельскис играл и в сборной СССР, а после распада Советского Союза решил выступать за Россию.

Кроме него в рейтинг лучших россиян на английских футбольных полях попали Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Юрий Жирков.