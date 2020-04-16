По ее словам, зоопарк уже составил список животных, которых усыпят в первую очередь.
Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, которую зоопарк уже не в силах им предоставить.
«Если на то пошло, я лучше усыплю зверей, чем позволю им умирать от голода», — заявила она.
Также Каспари добавила, что в условиях кризиса им, возможно, придется скармливать одних животных другим.
Директор оценивает потерю прибыли за весну в 150 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей) в связи с отсутствием посетителей.
Как правило, если зоопарк не в состоянии ухаживать за животными, он находит зверям новый дом. Однако из-за режима изоляции, введенного по всему миру, зоопарку приходится идти на крайние меры.
Среди постояльцев зоопарка Ноймюнстера есть белый медведь по кличке Витус — самый большой представитель этого вида на территории Германии. Из-за его габаритов ни один из ближайших зоопарков не может предоставить ему достойные условия проживания, поэтому судьба хищника также под вопросом.