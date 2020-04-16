В зоопарке немецкого города Ноймюнстер некоторых животных могут скормить другим из-за того, что на их содержание не хватает средств на фоне коронавирусного кризиса. Об этом заявила на днях директор зверинца Верена Каспари, передает bbc.com

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, которую зоопарк уже не в силах им предоставить.

«Если на то пошло, я лучше усыплю зверей, чем позволю им умирать от голода», — заявила она.

Также Каспари добавила, что в условиях кризиса им, возможно, придется скармливать одних животных другим.

Директор оценивает потерю прибыли за весну в 150 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей) в связи с отсутствием посетителей.

Как правило, если зоопарк не в состоянии ухаживать за животными, он находит зверям новый дом. Однако из-за режима изоляции, введенного по всему миру, зоопарку приходится идти на крайние меры.

Среди постояльцев зоопарка Ноймюнстера есть белый медведь по кличке Витус — самый большой представитель этого вида на территории Германии. Из-за его габаритов ни один из ближайших зоопарков не может предоставить ему достойные условия проживания, поэтому судьба хищника также под вопросом.