Полковник Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Доманский в скором времени может возглавить Силы специальных операций (ССО), сообщил 15 апреля «Украинский милитаристский портал»

«Рефлекторная ошибка»: глава ССО объяснил, почему не отдал воинское приветствие Зеленскому на инаугурации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Игорь Лунев.

Доманский хорошо известен журналистам. В период работы в Донбассе он возглавлял там борьбу с контрабандой и часто проводил брифинги для СМИ. Также он занимал должности замначальника штаба командования Сухопутных войск Украины и заместителя командующего Объединенных сил.

В 2005 году Доманский оказался в центре громкого скандала, в результате которого его даже уволили с военной службы. В то время он занимал должность замначальника 169-го учебного центра Сухопутных войск «Десна» и был признан одним из виновных в трагическом ЧП на территории центра. Тогда в результате ошибки при проведении учебных танковых стрельб снаряд попал в учебный корпус, в результате чего погибли несколько военнослужащих.

В результате проверки Министерства обороны выяснилось, что Доманский также был причастен к хищениям денежных средств и другим нарушениям. Однако это не помешало ему через некоторое время восстановиться в рядах ВСУ и продолжить делать там карьеру.

Причины, по которым военное руководство хочет сменить Игоря Лунева на Доманского, не уточняются.