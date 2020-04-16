ССО — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины с широким спектром задач. На настоящий момент командующим Силами спецопераций является генерал-лейтенант Игорь Лунев.
Доманский хорошо известен журналистам. В период работы в Донбассе он возглавлял там борьбу с контрабандой и часто проводил брифинги для СМИ. Также он занимал должности замначальника штаба командования Сухопутных войск Украины и заместителя командующего Объединенных сил.
В 2005 году Доманский оказался в центре громкого скандала, в результате которого его даже уволили с военной службы. В то время он занимал должность замначальника 169-го учебного центра Сухопутных войск «Десна» и был признан одним из виновных в трагическом ЧП на территории центра. Тогда в результате ошибки при проведении учебных танковых стрельб снаряд попал в учебный корпус, в результате чего погибли несколько военнослужащих.
В результате проверки Министерства обороны выяснилось, что Доманский также был причастен к хищениям денежных средств и другим нарушениям. Однако это не помешало ему через некоторое время восстановиться в рядах ВСУ и продолжить делать там карьеру.
Причины, по которым военное руководство хочет сменить Игоря Лунева на Доманского, не уточняются.