«Чтобы не возникало ссор на тему, кто и когда закрыл границу, претензий, обид и так далее. Это нужно решать, об этом нужно договариваться. И таким образом, может быть, через кризис пройдя, мы вернемся к дальнейшему поступательному движению», — указал эксперт.
Конечно, считает политолог, в отношениях Москвы и Минска хватает проблем, ситуация с вирусом единства для них не добавила, но, несмотря на это, белорусская и российская стороны справятся с этой ситуацией.
Союзным отношениям РФ и РБ нет альтернативы, и, несмотря на все споры, государства пройдут определенный кризис, выйдут на ровную траекторию отношений с договоренностями, конкретными прагматичными целями и придут к их реализации, подытожил Дзермант.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.