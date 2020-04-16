Пандемия коронавируса показала, что России и Белоруссии нужна согласованная политика в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологической области, а также единая пограничная политика. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант

Конечно, считает политолог, в отношениях Москвы и Минска хватает проблем, ситуация с вирусом единства для них не добавила, но, несмотря на это, белорусская и российская стороны справятся с этой ситуацией.

Союзным отношениям РФ и РБ нет альтернативы, и, несмотря на все споры, государства пройдут определенный кризис, выйдут на ровную траекторию отношений с договоренностями, конкретными прагматичными целями и придут к их реализации, подытожил Дзермант.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.